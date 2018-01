Deel dit artikel:











Stroomstoring in Westerkwartier grotendeels opgelost (Foto: Archief RTV Noord)

In het Westerkwartier is donderdagochtend een grote stroomstoring geweest. Daardoor zaten in Zuidhorn, Noordhorn en Briltil 1600 huishoudens enige tijd zonder elektriciteit. Inmiddels hebben de meeste klanten weer stroom.

De storing begon rond kwart voor vijf en is volgens netbeheerder Enexis spontaan ontstaan. Veertien klanten Op dit moment zitten nog veertien klanten in de omgeving van het zwembad en de rioolwaterzuivering zonder elektriciteit. Naar hen is een aggregaat onderweg om de stroomvoorziening te herstellen. Het kan nog wel anderhalf tot twee uur duren voordat het aggegraat is aangesloten, aldus de woordvoerder. Enexis doet in de loop van de dag onderzoek naar de precieze oorzaak van de storing.