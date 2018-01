Paas: 'Gaswinning moet verder omlaag dan NAM voorstelt'

Volgens commissaris van de Koning René Paas stelt het voorstel van de NAM om de gaswinning met ongeveer 10 procent te verlagen niet veel voor.

De NAM adviseerde woensdag om de gaswinning terug te brengen van 21,6 naar 19,4 miljard kuub per jaar. In het regeerakkoord staat al dat de partijen de gaswinning willen verlagen naar 20,1 miljard kuub.

Geen begrip

Maar volgens Paas gaan zowel het NAM-voorstel als het regeerakkoord niet ver genoeg: 'De gaswinning moet echt een flink stuk verder naar beneden om het minimum aan veiligheid in Groningen te waarborgen. Daar hebben Groningers recht op. Ik begrijp heel goed dat de Staat zit met zorgen over contracten die lopen en met de leveringszekerheid. Maar mijn rol als commissaris van de Koning in Groningen is niet om daar al te veel begrip voor te hebben.'

