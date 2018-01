Woningverkoop in de provincie in de lift, Stad blijft achter

In 18 van de 23 Groninger gemeenten zijn vorig jaar meer woningen verkocht dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers van de makelaars die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

In de stad Groningen daalde het aantal verkochte woningen juist, daar heerst krapte op de woningmarkt. Vooral in de provincie zit de verkoop in de lift.

Delfzijl en Stadskanaal

In Delfzijl werden bijna honderd huizen meer verkocht (186 in 2016, 278 afgelopen jaar) en ook in Stadskanaal was een forse stijging. Daar gingen in 2017 290 huizen over naar een nieuwe eigenaar, tegen 233 een jaar eeder.

Prijzen gestegen

De prijzen van de woningen die verkocht werden in onze provincie zijn gestegen, maar minder dan de landelijke trend. In het laatste kwartaal van 2017 stegen de prijzen in Groningen met 4,4 procent gemiddeld ten opzichte van een jaar eerder. Landelijk ging de prijs met 9,1 procent omhoog.

Lage hypotheekrente

De meeste huizenkopers geven aan dat de lage hypotheekrente een belangrijke reden is om te kopen.

