Omstreden bloembakken zijn terug in Westernieland

De verkeersremmende bloembakken zijn weer terug in Westernieland.

De gemeente De Marne die eigenaar is van de bakken, heeft geen idee wie ze heeft teruggeplaatst. Verkeerswethouder Mariëtte de Visser: 'Wij hebben gesproken met de politie en nu zijn de bakken terug. Ik weet niet wie de bakken heeft teruggezet en dat maakt me ook niet uit. Voor zover ik weet heeft de gemeente hier verder geen kosten aan.'

De politie laat weten dat ze de daders heeft opgespoord en dat die de bloembakken zelf weer hebben teruggeplaatst.

Verdeeldheid

Er is al langere tijd onenigheid in het dorp over de bloembakken. Dorpsbewoners willen dat het verkeer in het dorp zich houdt aan de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Maar in het dorp wonen ook boeren die met hun trekkers geen last willen hebben van grote obstakels op de weg.

30, eikel!

Op Oudjaarsdag waren de bloembakken opeens verdwenen. Ook bleken spullen vernield van dorpsbewoners die stickers en bordjes met 30 km erop in hun tuin hadden staan. Een gedupeerde plaatste daarop een uit hout gesneden eikel in zijn tuin met de achterliggende boodschap: 30, eikel!

Opnieuw praten

Wethouder De Visser zegt dat binnenkort opnieuw gesproken zal worden over de kwestie. 'Het belangrijkste was nu eerst dat de bloembakken weer terugkwamen, want zo ga je niet met elkaar om. Nu gaan we verder kijken hoe we dit kunnen oplossen.'

