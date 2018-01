Rondje Groningen: Virgil is 'f*****g massive!!'

Elke dag, stipt om 21:00 uur publiceren we de leukste en opvallendste social media-berichten uit Stad en Ommeland. Met vandaag:

1) Verhelderend

Cabaretier en columnist Jasper van Kuijk zocht eens op welk deel van Groningen het grootste risico op aardbevingen loopt, en vergeleek dat met de locatie waar het hoofdkantoor van de NAM staat. 'Verhelderend', concludeert hij.

2) Best groot!

Ter illustratie: het Groninger gasveld is best groot. De geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen heeft op de landkaart een afdruk ervan op Amsterdam geplakt. Oordeelt u zelf...

3) Panna

Speedsoccerteam NEC Delfzijl overklaste onlangs het bezoekende Poolster met 6-0. Een van de hoogtepunten was de panna van Daniël de Boer (NEC Delfzijl) bij Jarno Medema (Poolster). Of-ie daarna ook scoort? Kijk zelf maar...

4) Die goeie ouwe tijd...

Als men in de jaren '90 wist wat de gevolgen van gaswinning in de provincie Groningen zouden zijn, dan stond het volgende bericht niet in 1990 in het Nieuwsblad van het Noorden:

5) Henk Helmantel hangt in China

De Groningse schilder Henk Helmantel exposeert in het Taiwanese Chi Mei Museum, onder andere met het stilleven van de woning van Rembrandt van Rijn. Het museum heeft speciaal voor deze tentoonstelling een promotiefilmpje gemaakt. Kiek moar eem!

6) Over de grens

De aardbeving bij Zeerijp zorgt niet alleen in ons eigen land voor veel aandacht. Ook over de grens beheersen de Groningse problemen de gemoederen.

7) Virgil is 'f*****g massive!'

Een van de grootste iconen van Liverpool FC, voormalig verdediger Jamie Carragher, is nogal onder de indruk van Virgil van Dijk. En steekt dat niet onder stoelen of banken.

8) Moorlag en Dingeman

Moorlag was vandaag onderwerp van een Dingeman-strip in Trouw: 'Idealen zijn om mee te wapperen, niet om mee te nemen naar je werk!'



9) Gestolen postfiets

Vanmiddag is in Ulrum een fiets van PostNL gestolen. Niet alleen de fiets, maar ook alle poststukken die in de fietstassen zaten zijn weg. De fiets schijnt voor het laatst gezien te zijn op de Schapenweg, begeleid door twee getinte jongens.

10) Bloemen veilen

Het is algemeen bekend dat er hard wordt gewerkt op bloemenveilingen. Sonja Renkema, veilingmeester voor planten van Bloemistenklok Eelde, geeft je een inkijkje. Check deze timelapse!