'Een en al spektakel' bij Eurocup Delfzijl, voor het eerst in de haven

Komend weekend wordt in Delfzijl het Eurocup jeugdvoetbaltoernooi gehouden, voor het eerst in een loods in de haven. 'De haven van Delfzijl heeft zó veel charme. Als je het bij zonsopgang ziet, dat is prachtig.'

Dat zegt Roy Boxmeer van de organisatie. 'Wij vinden dat we in de haven horen. Hier zijn meer tribunes, we kunnen er veel meer mensen kwijt. We kunnen de horeca indelen zoals we zelf willen. Kortom: meer mogelijkheden voor de toekomst.' De afgelopen vijf jaar vond het toernooi plaats in de Brede School Noord.

Bayern München

Zaterdag en zondag treden de jeugdteams aan voor de Eurocup. 'Bayern München is de klapper van dit jaar', zegt Boxmeer. Ook Chelsea, Ajax en FC Groningen zijn van de partij met een jeugdteam.

Voor jong en oud

In de aanloop naar Eurocup Delfzijl was er woensdag een schoolvoetbaltoernooi in de hal, donderdag is er 'walking football' voor zestig-plussers. Zes tegen zes, zonder keeper. En er mag niet gerend worden.

'Dat vinden we fantastisch mooi, want zo krijgen we iedere doelgroep', wrijft Boxmeer zich in de handen.

Kunstgrasmat uit Canada

Rond het veld staat een tribune met bijna 800 zitplaatsen. Ook zijn er twee staantribunes en ligt er een nieuwe kunstgrasmat. 'Die is per schip overgekomen uit Canada, we zijn er enorm trots op.'

Als er gescoord wordt, gaat de verlichting in de hal uit en de discoverlichting aan. Boxmeer: 'En er klinkt muziek. Eén en al spektakel.'

