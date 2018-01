Lopend Vuur: De term 'het hoge Noorden' stoort mij

Deze week is het weer raak, na de meest recente aardbeving. In diverse landelijke tv-programma's wordt verwezen naar 'het hoge Noorden'. Gasten worden bedankt dat ze he-le-maal uit Groningen of 'het hoge Noorden' zijn gekomen. Twitter stroomt meteen vol met reacties na weer zo'n uitspraak.

Geuzennaam?

Voor Hilversum en de Randstad lijkt Groningen ver weg. Erger jij je daar ook aan? Of moeten we ons niet zo druk maken en is 'het hoge Noorden' een geuzennaam of iets waar we juist trots op moeten zijn?

Wat vind jij? Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Erger jij je aan de term 'het hoge Noorden' of maakt het je niet zo veel uit? We horen je mening graag. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288.

Verkoop FC Groningen maar

Gisteren was ons Lopend Vuur: Als FC Groningen daarmee kampioen kan worden; verkopen maar. Ruim zestig procent van de 3240 stemmers is het daar mee eens.