Defensie: knallen werden veroorzaakt door Duitse straaljagers

De knallen die woensdagavond zijn gehoord en gevoeld in onze provincie zijn veroorzaakt door Duitse straaljagers.

Dat laat de Vliegbasis Leeuwarden weten. Volgens Defensie zijn twee Duitse Eurofighters onbewust door de geluidsbarrière gegaan en veroorzaakten zij daarmee de beide knallen die in Oost-Groningen werden opgemerkt.

De straaljagers vlogen in het grensgebied, boven Duits grondgebied. 'Maar afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen supersone trillingen ver dragen', zegt Defensie-woordvoerder Sidney Plankman.

Geen aardbeving

Het KNMI liet woensdagavond al weten dat de trillingen niet werden veroorzaakt door een aardbeving, maar door 'iets wat in de lucht heeft plaatsgevonden'.

Defensie haastte zich daarop te zeggen dat de knallen niet afkomstig waren van Nederlandse F-16's. Nu is dus duidelijk geworden dat Duitse straaljagers verantwoordelijk waren voor de trillingen.

De Nederlandse luchtmacht zegt zelf 'zeker rekening te houden' met de gevoeligheden van trillingen in Groningen. 'Daarom gaan wij alleen boven zee door de geluidsbarrière. Of als er sprake is van dringende situaties, zoals vliegtuigen waarmee geen communicatie mogelijk is', aldus Plankman.

Veel meldingen

RTV Noord werd woensdagavond overspoeld met meldingen over de knallen. Veel mensen dachten een aardbeving te hebben gevoeld. De meldingen kwamen onder meer uit Delfzijl, Winschoten, Pekela en Midwolda.

Ook op sociale media stonden veel berichten over de trillingen.

Lees ook:

- Groningen voelt 'aardbeving', maar het was er geen (update)