Na Zeerijp: 'Nu doordrukken'

Maandagmiddag was een zware aardschok voelbaar in grote delen van de provincie. De aangerichte schade vergoeden, huizen versterken, het gaat al jaren niet goed en de (Haagse) politiek krijgt er maar geen greep op. Hoe kan dat toch, Beter Weters? En hoe verder?

Duurzame energiewinning

De politiek faalt omdat niet gesproken en besloten wordt over de zaken waar het werkelijk om gaat. Zo moet er niet steeds maar alleen gepraat worden over mindering van gaswinning, maar moet er een concreet plan komen voor die afbouw in een aantal jaren met een gelijktijdige opbouw van een duurzame energiewinning in onze regio. Zonder dat laatste gaan we er anders economisch ook nog eens onderdoor.

Staat garant

En verder moet er schade hersteld worden, met of zonder protocol en zal maatwerk geleverd moeten worden bij het versterken van gebouwen. De staat moet hiervoor garant staan en de financiering zelf regelen met de NAM. Er zitten risico's aan zo'n aanpak, maar nu laat de politiek zich gijzelen in het 'gasgebouw'.

Amateuristisch

Het is absoluut duidelijk, de aardgasproblematiek is zwaar onderschat. De schadeafwikkeling is amateuristisch opgezet. 'Schades werden zelfs ontkend.' Dat stadium lijkt nu toch voorbij. Ook de belangrijkste noordelijke media staan nu aan de goede kant van de streep. Cabaretiers als Freek waren daarbij goud waard. Maar we zijn er nog lang niet!

Nu doordrukken

Er moet heel snel - zoals eerder bepleit - een schadeprotocol komen. Eind februari zal dit al klaar moeten zijn. Groningen wacht met spoed op een ruim en degelijk gevuld schadeherstelfonds, zodanig dat alle (!) aardbevingsschades volledig vergoed worden. Niets meer en niets minder. Einddatum: voor het debat met de Kamer over de zogenaamde Voorjaarsnota (juni dit jaar). Voeding: zeker miljarden. Het credo moet zijn: 'nu doordrukken.'

Chaos compleet

Wiebes, grijp je kansen! Het was weer raak, en de ergste klap komt nog (2021/2022?). Bestuurlijk lijkt de chaos compleet. Maar ondertussen ontstaan er ook allerlei lokale initiatieven (Krewerd). Mensen slaan de handen ineen, buurten zoeken gezamenlijk naar oplossingen, en eindelijk komen ook échte deskundigen aan het woord.

Verspreid geen bewoners

Grijp die kansen met beide handen aan, geef één persoon (niet een bestuurlijke veelvraat die het er wel eventjes bij zal doen) de regie in handen, en geef die initiatieven ruimte. Luister naar de nood van mensen en steun en organiseer geestelijke verzorging (Platform Kerk en Aardbeving e.a.). Houd de sociale cohesie als leidraad: verspreid geen bewoners tijdelijk (?) over een grote regio; houd dorpsstructuren intact. Wiebes, dáár liggen je kansen. NU!!

Om te huilen

'Het allerbelangrijkste wat moet gebeuren is het vertrouwen herwinnen', schreef ik eerder op deze plek. Dat vertrouwen is nog steeds niet herwonnen, integendeel. Het is om te huilen! Ondanks dat ik echt wel enige politieke ervaring heb, snap ik niet dat het niet sneller en beter gaat. Het enige wat ik kan bedenken is dat de regie veel te veel verdeeld is.

Regie bij provincie

Wat mij betreft komt de regie bij de provincie Groningen. Dichtbij en betrokken. Zorg dat er ruim voldoende budget is en dat schades ook direct vergoed en hersteld kunnen worden. Geen ellenlange controles, maar quick fixes. En tenslotte is het helder: de gaswinning moet gewoon zo snel mogelijk stoppen. Dus nu ook flink inzetten op de alternatieven voor gas!

Schadeprotocol

Ik val met de deur in huis: ik heb het antwoord niet! Het is blijkbaar een bar ingewikkelde zaak om een goed schadeprotocol te maken. En dat is wel belangrijk. Het kan niet zo zijn dat er iets komt waar direct weer gedoe over is. Aan de andere kant is het wel zo dat het aantal schades dat isontstaan sinds de lente van 2017 niet is gestopt.

Druk neem toe

Als je maandenlang een opnamerapport in huis hebt waar je mee instemt, dan moet daar nu echt iets aan gebeuren. Na de beving in Zeerijp van deze week zal het aantal gemelde schades nog harder toenemen en de druk op minister Wiebes en de NAM nog verder oplopen. Ook de geloofwaardigheid van Alders staat op het spel. Dus: alle hens aan dek voor het protocol en vanaf februari afhandelen!

Loze beloftes

Het is zeer droevig dat de aardbevingen niet stoppen. Ten tijde van de Kamerverkiezingen waren alle landelijke partijen helder. Dit moet stoppen, was de belofte aan de Groningers. Echter nu blijken deze beloften waardeloos. Regeringspartijen geven niet thuis en oppositiepartijen staan langs de kant te roeptoeteren. En dan met name GroenLinks en SP, die allebei mee hadden kunnen doen in een coalitie.

Oplossing in Den Haag

Maar die willen geen verantwoordelijkheid dragen. Ook de PvdA had in het vorig kabinet de sleutel, maar bleef liever op het pluche dan daadwerkelijk iets voor de Groningers te doen. En dan nu in de oppositie ach en wee roepen. Maar goed, de oplossing ligt in Den Haag. Het kabinet moet samen met de NAM heel snel maatregelen nemen en de schade op een goede en nette manier oplossen. Maar dit zal wel een utopie blijven.