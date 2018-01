Deel dit artikel:











Rechter: Connexxion moet personeel BIOS-groep overnemen (Foto: FPS / Jos Schuurman)

Vervoerder Connexxion moet verplicht alle chauffeurs in dienst nemen die tot 1 januari van dit jaar het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer in de stad Groningen en Haren uitvoerden. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald in een kort geding.

Geschreven door Steven Radersma

Verslaggever

Aanbesteding Dat kort geding was aangespannen door Regiovervoer Groningen, dat dat speciale vervoer tot 1 januari uitvoerde in opdracht van de BIOS-groep. Vanaf die datum werd het overgenomen door Connexxion Taxi Services, dat de aanbesteding had gewonnen. Connexxion wilde slechts een deel van de chauffeurs overnemen. Weigering Regiovervoer Groningen vindt dat Connexxion al het personeel moet overnemen omdat er sprake is van een zogeheten 'overgang van onderneming'. Het gaat om ongeveer vijftig mensen. De organisatie spande een kort geding aan omdat Connexxion dat weigerde. Connexxion stelde vorige week woensdag voor de rechtbank dat er sprake is van een 'overgang van contract'. Dat houdt de verplichting in om slechts 75 procent van het personeel over te nemen. Afspraken Volgens advocaat Katja van Kranenburg van Regiovervoer Groningen hield Connexxion zich ook in dat geval niet aan de afspraken. Volgens haar hebben zeker veertien mensen die daar wel recht op hebben willens en wetens geen volwaardig nieuw contract aangeboden gekregen. Per 1 januari De uitspraak van de rechter houdt in dat Connexxion alle chauffeurs alsnog met ingang van 1 januari jongstleden in dienst moet nemen. Van Kranenburg verwacht wel dat Connexxion in beroep gaat tegen de uitspraak. 'Dat kan zomaar drie, vier maanden gaan duren. Maar zo'n appèl heeft geen opschortende werking. De chauffeurs kunnen zich dus vanmiddag gewoon melden bij Connexxion om te gaan werken.' Lees ook: - BIOS-groep en Connexxion staan lijnrecht tegenover elkaar tijdens kort geding

- BIOS-groep sleept Connexxion voor de rechter

- Connexxion krijgt publiek vervoer in Stad eerder dan gepland