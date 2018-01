Deel dit artikel:











'Sluiten boorlocaties is bezuinigingsmaatregel van de NAM' Herman Damveld (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

De NAM wil een aantal boorlocaties in het hart van het aardbevingsgebied sluiten om de kans op aardbevingen te doen afnemen. Maar volgens onderzoeker en publicist Herman Damveld uit Groningen is die maatregel niets meer of minder dan een ordinaire bezuiniging van het gasbedrijf.

Geschreven door Mario Miskovic

Verslaggever

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kwam donderdag ook met een reactie op de maatregelen die de NAM voorstelt na de beving bij Zeerijp. Het SodM noemt deze 'niet concreet genoeg'. De toezichthouder gaat de komende twee weken bepalen met hoeveel, waar en hoe de gasproductie moet worden verminderd. Cluster Loppersum Damveld heeft de cijfers van de afgelopen jaren op een rij gezet en gekeken naar de winning in de verschillende 'clusters'. Dan blijkt dat gewoon aan het winningsplan kan worden voldaan, als de boorlocaties in het cluster Loppersum worden gesloten. Dat wordt duidelijk uit cijfers van de NAM zelf. Ter illustratie: in de regio Loppersum is in het gasjaar 2016/2017 'slechts' 0,87 miljard kuub gas gewonnen. De grootste productieclusters zijn de regio Oost en Zuidwest. Daar heeft het gasbedrijf respectievelijk 16,2 miljard kuub en 6,61 miljard kuub gas gewonnen. Het SodM heeft ook aangekondigd te gaan kijken of het sluiten van de boorlocaties in de regio Loppersum het gewenste effect oplevert. Wel onderhoud, weinig productie 'Met de locaties die open blijven, heeft de NAM afgelopen jaar al meer gas gewonnen dan ze dit jaar mogen winnen volgens het winningsplan', zegt Damveld. 'In Loppersum en Eemskanaal moeten ze wel onderhoud plegen, maar levert het hen bijna niets op.' Aardbevingen bij de stad De locatie Eemskanaal was in het afgelopen gasjaar goed voor een productie van 0,29 miljard kuub. Deze locatie ligt het dichtst bij de stad Groningen en kan volgens de NAM dicht om de kans op aardbevingen bij de stad te verkleinen. 'Ik vind dat een merkwaardige redenering', zegt Damveld. 'De locatie Eemskanaal is goed voor een minimum van het totaal. Die locatie sluiten maakt praktisch geen verschil voor de seismische activiteit bij de stad Groningen.' De publicist benadrukt bovendien dat het Groninger gasveld één groot veld is. 'Dat zie je ook weer aan de beving bij Zeerijp waar minimaal gas wordt gewonnen. Dit is gewoon een bezuinigingsmaatregel.' Lees ook: - SodM: 'Code rood' in Groningen, maatregelen NAM niet concreet genoeg

- Wiebes reageert op NAM: 'Het is geen geheim dat de gaswinning omlaag moet'

- Paas: 'Gaswinning moet verder omlaag dan NAM voorstelt'