AZ heeft interesse in Oussama Idrissi (update)

FC Groningen lijkt Oussama Idrissi kwijt te raken aan AZ. De club uit Alkmaar heeft bij de FC zijn interesse voor de 21-jarige aanvaller kenbaar gemaakt.

Idrissi heeft nog een contract bij FC Groningen tot medio 2020.

Bellend op het trainingsveld

De selectie is momenteel op trainingskamp in het Spaanse Marbella. Volgens RTV Noord-sportverslaggever Elwin Baas werd daar donderdagochtend al snel duidelijk dat er iets speelde rond Idrissi.

'Hij kwam al bellend het trainingsveld op. Dat is absoluut not done. Vermoedelijk sprak Idrissi met zijn zaakwaarnemer. Daarna ging hij in gesprek met trainer Ernest Faber en praatte hij met andere spelers', aldus Baas.

Vraagprijs

Het is niet bekend voor welk bedrag Idrissi mag vertrekken. 'Het is natuurlijk ook een kwestie van vraag en aanbod, en wat de gek ervoor geeft. Maar alles inschattend denk ik dat hij 2 tot 2,5 miljoen moet opbrengen', zegt Baas.

Idrissi hoeft niet weg bij FC Groningen, maar de club zou de transferinkomsten wel goed kunnen gebruiken. FC Groningen heeft voor dit seizoen een begrotingstekort van 2,2 miljoen euro. Directeur Hans Nijland wil om die reden ook het geld dat de club tegemoet kan zien na de transfer van oud-speler Virgil van Dijk, van Southampton naar Liverpool, gebruiken om het eigen vermogen te versterken.

Alkmaarders zitten ook in Spanje

AZ verblijft op dit moment zelf ook op trainingskamp in Spanje, op zo'n twintig kilometer afstand van de plaats waar FC Groningen bivakkeert. De club uit Alkmaar is al enige tijd op zoek naar een nieuwe linksbuiten.

Lees ook:

- FC Groningen verhuurt Ruben Yttergård Jenssen aan oude club (update)

- FC Groningen houdt Virgil van Dijk-euro's op de bank