Arjen Robben fit voor rentree bij Bayern

Arjen Robben is klaar voor zijn rentree bij Bayern München. De Bedumer raakte half november geblesseerd en kwam daardoor tot aan de winterstop niet meer in actie voor de Duitse kampioen.

Op het trainingskamp in Qatar, waar de selectie van Bayern momenteel verblijft om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft, maakt de vleugelspits echter weer een fitte en gedreven indruk.

Hamstring en heup

Robben blesseerde zich in november aan zijn hamstring tijdens het Champions League-duel met Anderlecht. Daarna kreeg hij last van een ontstoken zenuw in de heup.

