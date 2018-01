Vier 'illegale' beverratjongen in beslag genomen bij Kleindierpark

Bij Kleindierpark Bellingwolde zijn vier jonge beverratten in beslag genomen. De beverrat staat op de zogeheten 'unielijst voor invasieve exoten' van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Sinds augustus 2016 geldt een Europees verbod voor 'bezit, handel, kweek, transport en import van een aantal schadelijke exotische planten en dieren', waaronder dus de beverrat.

Mannen en vrouwen gescheiden

'Volgens de NVWA zouden ze illegaal zijn', zegt Alexander Knot van Kleindierenpark. 'Ze zijn geboren na de inwerkingtreding van wetgeving. Eigenlijk hadden ze dus niet meer geboren mogen worden, we hadden de mannen en de vrouwen gescheiden moeten houden.'

'Maar we hebben de mannen en de vrouwen bij elkaar gehouden en daarmee een overtreding begaan. Toen heeft de NVWA gecontroleerd en ingegrepen. "Meneer, dit mag niet". Dus toen hebben we de mannetjes en de vrouwtjes gescheiden', stelt Knot.

'Een van de vrouwtjes bleek al zwanger en in juli zijn de jongen geboren. En feitelijk, conform de regelgeving, waren ze illegaal.'

Opvang

Die vier zijn weggehaald en zitten nu bij een opvang in Nederland. 'Ze zijn wel ons eigendom en wij moeten ervoor betalen. Dat is het vreemde ervan. Ze komen dieren weghalen bij je, zonder dat ze dat van tevoren meedelen. En vervolgens zeggen ze dat we de eerste dertig dagen twaalf euro per dag moeten betalen en daarna zes euro per dag, per dier.'

Procederen

Kleindierpark tekent bezwaar aan. 'We gaan ertegen procederen dat ze kosten in rekening brengen. Dat gaan we vlekkeloos winnen, daar ben ik zeker van. Daarna gaan we proberen onze jonge dieren terug te krijgen, want die willen we terughebben in het park.'

De NVWA was donderdag niet bereikbaar voor commentaar.

Lees ook:

- Beverrat rukt op in onze provincie vanuit Duitsland

- Een meter lang, twaalf kilo zwaar: dit is de beverrat