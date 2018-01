Noord Vandaag: 'SodM pakt zijn rol; de bal ligt nu bij Wiebes'

Vandaag in Noord Vandaag onder meer aandacht voor het oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM): 'De maatregelen van de NAM om gaswinning in Groningen te verminderen zijn niet voldoende.'

Volgens Annemarie Heite is dit een positief signaal. 'Het SodM heeft een adviserende functie en heeft zich tot nu toe voorzichtiger opgesteld dan vandaag. Het belangrijkste is dat ze aangeven dat veiligheid bij hun voorop staat. We zijn de afgelopen vijfenhalf jaar vernederd. SodM pakt zijn rol, de bal ligt nu bij (minister, red.) Wiebes.' (02:21)

Meer in Noord Vandaag:

- Voorzitter Eric Bos van de Groninger City Club reageert op het nieuws dat de aardbeving bij Zeerijp schade heeft toegebracht aan het DUO-gebouw in Groningen. Hij vindt dat er goed gekeken moet worden naar de veiligheid van winkelpanden in Stad. (07:25)

- Was het een gigantische haai of iets anders? Een Engelse hovercraft is dinsdag zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval op de Noordzee. Verslaggever Derk Bosscher nam een kijkje in Lauwersmeer, waar het vaartuig tijdelijk ligt. (10:58)

- Een 20-jarige man uit Glimmen heeft bekend dat hij zijn vriendin en haar zesjarige dochter heeft gedood. De lichamen van de slachtoffers werden vorig jaar in oktober gevonden in hun woning aan het Jufferpad in Haren. (11:16)

- De voor dinsdag aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer gaan voorlopig niet door. De vakbonden verwachten dat ze alsnog een akkoord bereiken met de werkgevers over de cao openbaar vervoer. (11:36)

- Geert van Dijken haalde zijn buurman voor de dood weg. Woensdagavond dacht hij 'gewoon weer even' naar de herhaling van een reanimatiecursus te gaan. Maar burgemeester Albert Rodenboog verraste hem. (11:55)

- Het werd een wedstrijd vol bijzondere prestaties gisteravond: Donar tegen het Cypriotische Keravnos eindigde in 109-69. Verslaggever Derk Bosscher praatte erover met drie Amerikanen uit de Donarselectie. (15:04)

- De Alkmaarse voetbalclub AZ heeft haar pijlen gericht op FC Groningen-aanvaller Oussama Idrissi. Verslaggever Elwin Baas is met de FC op het trainingskamp in Marbella en weet meer van de mogelijke overstap. (18:52)

- Vier jonge beverratten van het Kleindierpark in Bellingwolde zijn inbeslaggenomen. Verslaggever Derk Bosscher was ter plaatse en vertelt waarom de beestjes door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn weggehaald. (20:11)

De uitzending van Noord Vandaag bekijk je bovenaan dit artikel of via Uitzending Gemist.