Muzikant Lex Koopman wordt bijna zestig: 'Tijd voor een nieuw album'

'Excuse Me' is de titel van het nieuwste album van de Groninger muzikant Lex Koopman. Een titel die aanleiding kan geven tot allerlei psychologische bespiegelingen.

Koopman zelf is er heel nuchter over: 'Zo heet gewoon het eerste liedje op de cd.'

Weer eens tijd

Het nieuwe album laat een heerlijk rockende Koopman horen in acht nieuwe liedjes. De plaat werd opgenomen in de studio van Harrie Zandstra in de Stad. Aanleiding om het album uit te brengen is Koopmans aanstaande verjaardag.

'Een maand of wat geleden dacht ik: ik word zestig en kom laten we er een feestje van maken en een cd uitbrengen. Het is ook al weer bijna tien jaar geleden dat de vorige uitkwam, dus het werd ook wel weer eens tijd.'

Catfever

Als de Groninger uitdrukking 'mokt hom de pis nait lauw' op iemand van toepassing is, dan is het op Lex Koopman. Al sinds zijn prille jeugd in Zuidwolde maakt de nog 59-jarige zanger/gitarist muziek onder zijn eigen voorwaarden.

Na allerlei bandjes maakt hij eind jaren '80 furore met de countryrockband Catfever. Als drummer Fokke de Jong de overstap maakt naar Normaal is het met die band weer afgelopen.

Rock 'n' roll

De muziek die Koopman maakt, valt tegenwoordig onder de noemer Americana. Daar wil hij zelf echter niets van weten. 'Ik noem het gewoon rock-´n roll met aanverwante stijlen,' vertelt Koopman. 'Het is muziek van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met Creedence Clearwater Revival, de Stones, Neil Young en zo.'

Genoadeloos

Het bekendste lied dat Lex Koopman tot nu toe maakte is het Groningstalige Genoadeloos. Sommigen noemen dat zelfs het mooiste Gronings liedje ooit gemaakt. Toch staat er op zijn nieuwe album geen nummer in die taal. 'Ik heb nog wel een paar Groningstalige liedjes liggen maar die passen niet echt op deze rock 'n' roll plaat en het moet ook geen verplichting worden. De tijd is er nog niet rijp voor. Dat komt nog wel. Wacht maar af.'

Presentatie

Excuse Me van Lex Koopman wordt zaterdag gepresenteerd in Café Mulder in Groningen. Koopman wordt bij die presentatie begeleid door onder meer Lou Leeuw, Christof Bauwens en Marcel Wolthof.