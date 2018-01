Echtpaar neemt het op tegen gemeente en Powerfield: 'Het voelt als David tegen Goliath'

Ze voelen zich als David tegen Goliath. Hans ter Heijden en Loes Runge nemen het bij de rechter op tegen de gemeente Westerwolde en Powerfield. Die willen dat er vlak bij hun huis een zonnepark komt.

Het honderd hectare grote park in Harpel is, zonder dat het gebouwd is, al een doorn in het oog van het stel. 'We zijn niet tegen zonne-energie, maar wel tegen de grootte van dit park, en de plek waar het komt.'

Duister verhaal

Een 'duister verhaal' noemt Loes Runge het. 'We hebben het idee dat het allemaal vooraf bekonkeld is door Powerfield en het voormalige college van Vlagtwedde', zegt ze.

'Toen de gemeenteraad over de komst van het park moest beslissen, hebben we als bewoners verschillende zienswijzen ingediend. Die zijn samengevat, maar er is erg veel uitgelaten. Daarna heeft de raad met de komst van het park ingestemd.'

Bewoners niet betrokken

Eerder vonden omwonenden al dat ze niet of weinig werden betrokken bij de besluitvorming rond de komst van het park. 'We willen dan ook dat de hele procedure overnieuw gaat', zegt Runge. 'Maar het liefst hebben we dat het park er helemaal niet komt, natuurlijk', vervolgt ze.

Het liefst hebben we dat het park er helemaal niet komt Loes Runge

'Wij laten ons niet afkopen'

Ter Heijden en Runge stonden tijdens de besluitvorming trouwens niet alleen. Andere buurtbewoners ageerden ook fel tegen het zonnepark. 'Maar die zijn door Powerfield afgekocht', zegt Runge. Om wat voor bedragen dat gaat, weet ze niet. 'Ik wil er ook niet over speculeren.'

Powerfield heeft inmiddels contact gezocht met het stel. 'Vast om ons ook een bedrag te bieden zodat we onze mond gaan houden', denkt het stel. Of ze daarover willen nadenken? 'Absoluut niet. Geld speelt geen rol. Wij laten ons niet afkopen.'

Reactie Powerfield

Powerfield reageert op haar beurt enigszins laconiek op de rechtsgang van de twee. 'O, dat is die meneer die een heel eind, zo'n 750 meter, van het park vandaan woont', zegt directeur Symen Jellema.

Hij is om die reden ook niet bang dat het met het zonnepark in Harpel dezelfde kant op gaat als met het park bij Sappemeer, dat van de Raad van State voorlopig niet mag worden gebouwd. 'Laten we maar afwachten wat de wijze heren van de rechtbank ervan vinden. We zullen zien.'

