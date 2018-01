20-jarige man bekent doden vriendin en kind in Haren

Een 20-jarige man uit Glimmen heeft bekend dat hij zijn 23-jarige vriendin en haar zesjarige dochter heeft gedood.

De lichamen van de slachtoffers werden op 14 oktober vorig jaar gevonden in hun woning aan het Jufferpad in Haren.

Oplaadsnoer

De vrouw was gewurgd met het snoer van een telefoonoplader. Bovendien had ze steekwonden in haar hals. Het zesjarige meisje was verstikt met een doek. In de woning was ook nog een 1-jarig kind aanwezig. Dat bleef ongedeerd.

Donderdag stond de zaak voor het eerst op de agenda van de rechtbank in Groningen, maar er vond nog geen inhoudelijke behandeling plaats. De verdachte, afkomstig uit Eritrea, was niet bij de zitting aanwezig. Hem wordt twee keer doodslag verweten.

Verblijfsstatus

De slachtoffers kwamen ook uit Eritrea en beschikten over een tijdelijke verblijfsstatus. De verdachte wordt momenteel psychisch onderzocht. Ook zijn familie in Eritrea wordt gehoord in het onderzoek naar het verleden van de man.

In maart is de tweede zitting. De zaak wordt uiteindelijk op 28 mei of 7 juni behandeld.

