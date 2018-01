SodM: 'Code rood' in Groningen, maatregelen NAM niet concreet genoeg

Deel dit artikel:











Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelt dat het op dit moment code rood is in Groningen. 'Vanuit het oogpunt van veiligheid is naar verwachting een flinke productievermindering van aardgas noodzakelijk', aldus de toezichthouder.

'SodM gaat de komende twee weken bepalen met hoeveel, waar en hoe de gasproductie moet worden verminderd.' 'Niet concreet genoeg' Het SodM noemt de maatregelen die de NAM voorstelt na de beving bij Zeerijp 'niet concreet genoeg'. De aardschok van 3.4 afgelopen maandag zorgde ervoor dat de NAM twee dagen de tijd had om met een pakket aan maatregelen te komen, zodat de kans op een nieuwe beving verkleind wordt. Het gasbedrijf maakte woensdag bekend onder meer 'substantieel' minder gas te gaan winnen en enkele boorlocaties te sluiten. Veiligheidsbeleving De NAM heeft het in haar maatregelen vooral over de veiligheidsbeleving van de Groningers. Volgens SodM betekent dat niet dat er verder geen concrete veiligheidsrisico's zijn. Het SodM gaat ook kijken of het sluiten van de boorlocaties in de regio Loppersum het gewenste effect opleveren. Advies aan Wiebes Het SodM gaat minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat adviseren welke maatregelen hij moet nemen. Wiebes beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie moet gebeuren. De toezichthouder zegt in haar advies alleen rekening te houden met veiligheid. 'Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid', aldus het SodM. Lees ook: - NAM: Gaswinning moet 'substantieel' omlaag

