Man tiranniseert ex-vrouw en kinderen: Justitie eist werkstraf

'Zijn gedrag ging werkelijk over alle grenzen heen.' Dat zei de officier van justitie donderdag over een 47-jarige man uit Arnhem die maandenlang zijn ex en hun kinderen in Groningen stalkte en bedreigde.

Ze eiste 150 uur werkstraf en zeven maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook wil de aanklaagster dat de oud-Stadjer zich geestelijk laat onderzoeken en behandelen, ook voor zijn alcoholverslaving. Daarnaast eiste ze dat hij een contactverbod met zijn ex-vrouw en kinderen krijgt.

Vluchtplan in huis

Volgens de slachtoffers heerste de man jarenlang als een tiran over het gezin. De situatie bij het Groninger gezin werd gekenmerkt door zijn drankmisbruik en agressie. 'Uw ex-vrouw vertelde de politie dat ze met haar dochters een vluchtplan in huis had gemaakt om aan u te kunnen ontsnappen.' Niet waar, beweerde de man. Ook ontkende hij dat hij agressief was geweest of vaak dronk.

De man was 28 jaar samen met zijn vrouw, toen zij met de kinderen in december 2016 totaal onverwacht bij hem wegging. Zij had dit in stilte voorbereid, vertelde de officier van justitie. Toen het zover was, begon de man haar en hun dochters te stalken door heel veel te bellen, soms honderd keer op een dag, Whatsapp-berichten te sturen of ze op te zoeken.

Dreigen met naaktfoto's

'Het waren teksten waarin hij dreigde met een familiedrama, maar ook eindeloze monologen. Walgelijke en bedreigende teksten', vatte de officier samen. 'You can run, but you can't hide' en 'Jij pakt mijn kinderen af. Dat doe ik ook bij jou, watch me' waren berichten die de vrouw ontving. Ook dreigde de man naaktfoto's van haar op internet te publiceren en details over hun seksleven openbaar te maken.

Uw strafblad druipt van de alcohol Rechter

De vrouw en kinderen waren volgens de aanklaagster doodsbang. 'Als ze via via hoorden dat de man vanuit Arnhem onderweg was naar Groningen zochten ze plekken waar ze zich konden verstoppen.'

'Onmacht en verdriet'

De man bekende het stalken en dreigen. Hij kon de relatiebreuk niet verkroppen, zei hij in de rechtszaal. 'Ik deed het uit onmacht en verdriet. Het viel me rauw op het dak dat mijn vrouw en dochters plotseling weggingen.'

De Arnhemmer werd op 22 augustus afgelopen jaar opgepakt. Hij zat drie dagen vast en kwam toen onder strenge voorwaarden vrij. Sindsdien hebben de slachtoffers geen last meer van hem. De man is eerder veroordeeld, vooral voor rijden onder invloed. Daarvoor werd hij sinds 2002 twaalf keer bestraft. 'Uw strafblad druipt van de alcohol', aldus een van de rechters. Toch is de man naar eigen zeggen niet verslaafd.

De rechtbank doet op 25 januari uitspraak.