Loket Leefbaarheid heeft bijna geen geld meer (update) (Foto: RTV Noord (Archief))

Het Loket Leefbaarheid in Noordoost-Groningen luidt de noodklok. De bodem van de schatkist is in zicht.

Het Loket ondersteunt leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied. Bijdrage Inwoners van de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum kunnen bij het digitale loket een bijdrage aanvragen voor plannen die de leefbaarheid in hun dorp vergroten. De bodem 'Na meer dan 1500 aanvragen behandeld te hebben moeten we helaas mededelen dat de bodem van het Loket Leefbaarheid eerder dan gepland in zicht is', schrijft de organisatie in een persbericht. Er is nog wel een volgende ronde aangekondigd. Mensen met plannen en ideeën kunnen zich tot en met 7 februari melden. 'Zodat het laatste geld ook op een goede manier besteed wordt', zegt voorzitter Meindert Schollema van het loket. Schollema geeft de hoop op extra geld nog niet op. 'Zowel de NCG (Nationaal Coördinator Groningen) als andere betrokken partijen moeten zorgen dat het fonds weer gevuld wordt.' Lees ook: - Half miljoen euro extra beschikbaar voor leefbaarheid in aardbevingsgebied