Deel dit artikel:











Gehavende hovercraft: Wie of wat nam een hap uit de romp? (Foto: De Vries Media) (Foto: De Vries Media)

Was het een gigantische haai of iets anders? Een Engelse hovercraft is dinsdag zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval op de Noordzee. Geen van de opvarenden raakte gewond bij het ongeval.

De Deense bemanningsleden weten niet wat ze hebben geraakt op hun route tussen de Eemshaven en een Duits windmolenpark. Piepschuimromp Dinsdagavond kwam het schip in botsing met een voor de bemanning onbekend voorwerp. Een grote hap van de piepschuimromp bleek te zijn afgebroken en was in de zee verdwenen. Daardoor bleef de boot niet meer goed op het water zweven. De hovercraft kon gelukkig de haven van Lauwersoog nog bereiken, maar op hele lage snelheid. Alle lucht liep onder het vaartuig vandaan. In Lauwersoog tilden twee enorme mobiele kranen de 25 meter hoge boot uit het water. Unieke hovercraft De hovercraft, de Umoe Rapid, is een bijzonder vaartuig waarvan er drie zijn gebouwd. Het is ontworpen voor het Noorse leger. Het prototype wordt echter gebruikt om werknemers die windturbines bouwen op zee van de Eemshaven naar de windmolenparken te brengen. De boot gaat gemakkelijk 85 kilometer per uur en wordt gezien als vervanger van het helikoptervervoer tussen vasteland en windmolenparken. De boot kan 24 passagiers vervoeren, waar een helikopter maximaal acht mensen mee kan nemen. Dure reparatie Het gevaarte ligt momenteel op de werf van NG Shipyards in Lauwersoog, waar het gerepareerd zal worden. Omdat onderdelen uit Noorwegen en China moeten komen, gaat dit nog minstens enkele weken duren. Een verzekeringsbedrijf schat de opgelopen schade in op zo'n twee miljoen Deense kronen, wat gelijk staat aan bijna 300.000 euro. De bemanningsleden hopen dat de materialen snel aankomen in Lauwersoog, zodat de reparatie kan beginnen. Mogelijke oorzaak Vorige week vrijdag werd bekend dat een vrachtschip op de Noordzee boven Ameland 24 containers had verloren. Deze zouden richting de Waddeneilanden drijven, en daarbij een drukke vaarroute op de Noordzee kruisen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de hovercraft met een van deze containers in aanraking is gekomen.