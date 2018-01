Eikenaar: 'Het oordeel van SodM liegt er niet om' (update)

'Een hard oordeel. Het liegt er niet om.' Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) in reactie op de uitspraken van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de maatregelen van de NAM na de beving in Zeerijp 'niet concreet genoeg' zijn.

Volgens het SodM is het 'code rood' in onze provincie. 'Het bevestigt wat we altijd al zeiden', stelt Eikenaar. 'Namelijk dat de veiligheid van de Groningers gewaarborgd moet worden. Er is een concreet risico. De beving had code rood al aangetoond, nu doet SodM dat ook.'

Eis aan de minister

'Neem nu iedere maatregel die op de korte termijn mogelijk is. Dat eis ik nu ook van de minister. Hij moet komen met een concreet afbouwplan. Wij willen onze veiligheid terug. Zowel op korte, als op de langere termijn.'

Stikstoffabriek

'Denk aan de stikstoffabriek, die eerder is uitgesteld. Afgesteld bijna. Die moet als de wiedeweerga weer de agenda op. Om ervoor te zorgen dat de gaswinning jaarlijks gigantisch naar beneden kan.'

