Midden-Groningen: 'Verlaging gaswinning is goede stap, maar niet genoeg'

De gemeente Midden-Groningen is blij met het advies van de NAM om de gaswinning te verlagen en op diverse locaties stil te leggen, maar vindt het niet ver genoeg gaan.

'Onderdeel van het advies van de NAM is om de winningslocaties in Ten Post, Overschild en het nabijgelegen De Pauwen stil te leggen. Dat is een stap in de goede richting', vindt waarnemend burgemeester Munniksma (PvdA).

'Met 10% verlaging ben je er niet'

Toch is Munniksma het eens met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat vindt dat de maatregelen van de NAM niet concreet genoeg zijn. 'Met een verlaging van de gaswinning met tien procent ben je er nog niet', zegt Munniksma. 'Als er in het hele gebied nog veel gas wordt gewonnen dan blijf je nog steeds de effecten zien, ook in Overschild.'

Sigaar die al een keer is uitgegeven

Volgens Munniksma wordt de bodem pas rustiger als de gaswinning in het hele gebied wordt verlaagd. 'Hoewel die 10% reductie een stap in de goede richting is, is het ook een sigaar die al een keer is uitgegeven. Het komt min of meer overeen met de afspraken in het regeerakkoord.'

Met hoeveel procent de gaswinning moet worden gereduceerd wil Munniksma niet zeggen. 'Er loopt een gezamenlijke lobby van de provincie Groningen en de gemeenten die door de aardbevingen worden getroffen. Die moet voortgezet worden.'

Schadeprotocol

Behalve dat de gaswinning nog verder verlaagd moet worden, roept Midden-Groningen ook op om haast te maken met de invoering van het nieuwe schadeprotocol.

'Het is nodig om onze inwoners op korte termijn duidelijkheid te geven. Ook in Midden-Groningen zijn er schadegevallen waarin nu geen voortgang geboekt kan worden omdat ze moeten wachten op het nieuwe protocol', aldus wethouder Anja Woortman (PvdA), die de gaswinning in haar portefeuille heeft.

