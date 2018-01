FC Emmen wil door met Dick Lukkien

FC Emmen wil het contract met hoofdtrainer Dick Lukkien verlengen. Maandag voerde de directie van de club hierover een eerste oriënterend gesprek met de Veendammer.

Dat schrijft RTV Drenthe.

Tweede seizoen

Lukkien is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van FC Emmen, waarmee hij op dit moment zevende staat in de Jupiler League. Het is zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Tussen 2010 en 2016 werkte de Veendammer bij FC Groningen. Eerst als trainer van de beloften, de laatste drie jaar als assistent-trainer bij de eerste selectie.

Tweejarig contract

Directielid Ben Haverkort laat weten dat beide partijen positief zijn gestemd over een nieuwe verbintenis, maar wil nog niet te veel op de zaken vooruit lopen. Volgens RTV Drenthe wil Lukkien graag voor twee jaar bijtekenen.

Promotiestrijd

De Veendammer laat weten dat hij het goed naar zijn zin heeft bij FC Emmen. 'Ik heb niet het idee dat ik nu al per se hogerop moet. Zeker niet. Ik ben pas twee jaar hoofdtrainer en heb nog voldoende te leren. Ik kan net als FC Emmen nog wel een stap maken.'

Lukkien hoopt bij FC Emmen de mogelijkheden te krijgen om te kunnen strijden voor promotie naar de Eredivisie.

