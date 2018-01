'Huishoudens gasvrij maken gaat niet zomaar'

Nederlandse huishoudens kunnen niet zomaar afgeschakeld worden van het gasnet. Daarvoor waarschuwt het ING Economisch Bureau. De bank merkt dat de roep in het politieke debat om Nederland versneld van gasgebruik af te helpen weer toeneemt.

Een uitdaging die onder meer speelt is dat niet alle woningen geschikt zijn voor de alternatieven van gas. 'Op een flatje binnen de ring van Amsterdam lijkt een warmtepomp bijvoorbeeld niet echt een optie', zegt ING-econoom Gerben Hieminga.



Duizenden euro's

Warmtepompen en geothermie zijn nu ook nog veel duurder dan een cv-ketel, aldus Hieminga. En een consument moet sowieso 400 tot 650 euro betalen aan de netbeheerder om zich te laten afsluiten van het gasnet. Een warmtepomp kan wel 13.000 euro kosten.



Personeelstekort

Het gaat ook om een gigantische klus. Volledig gasvrij betekent dat er tot 2050 elke maand duizenden huishoudens van het gasnet ontkoppeld moeten worden. De installatiebranche heeft nu al personeelskrapte.



'Gaswinning verlagen tot nul'

'Als alle woningen gasloos worden, dan gaat het om een kwart van het Nederlandse aardgasverbruik. Dat is ongeveer tien miljard kuub. Als ook winkels en kantoren overstappen, is dat nog eens tien miljard. De andere twintig miljard komt voor rekening van de industrie en glastuinbouw.'

Hieminga maakt een rekensom die gunstig zou zijn voor het Groninger gasveld: 'Daar wordt zo'n twintig miljard kuub laagcalorisch gas gewonnen, dat is vooral wat de huishoudens, winkels en kantoren verbruiken. Als je die van het gas haalt, zou je de Groningse gaswinning kunnen verlagen tot nul.'

Moeilijke keuze

De econoom merkt dat Nederland op een belangrijk kruispunt staat. Welke afslag zal Nederland nemen? 'Als ik naar de politiek kijk, is het de afslag dat we van gas af moeten. Maar je moet daar goed naar kijken.'

Nuance

'Waar kan het niet en waar kan het wel? In de binnensteden is de opgave heel groot', vervolgt Hieminga. 'Maatschappelijk gezien is gas daar een goede optie, tegen lage kosten.'

'Maar in andere wijken, zoals Vinex-wijken, en de andere dunbevolkte gebieden in het land, daar zou gasloos leven een goede mogelijkheid zijn. Die nuance mis ik een beetje in de discussie.'

