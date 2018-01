Boek gezonken schip Frisia definitief dicht

De rechtszaak over de gezonken schelpenzuiger Frisia is definitief afgesloten. Niemand is in hoger beroep gegaan.

In december veroordeelde de rechtbank in Amsterdam rederijdirecteur Matthijs van der Ploeg uit Zoutkamp voor dood door schuld, maar legde geen straf op. Zijn bedrijfsleider werd helemaal vrijgesproken.

Belangrijk signaal

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten niet in beroep te gaan, omdat de nabestaanden graag willen dat de zaak tot een einde komt. Daarbij is het OM tevreden met het oordeel dat de werkgever 'zich niet kan verschuilen achter eventuele fouten die zijn gemaakt door een kapitein in het geval dat die kapitein niet bevoegd was de functie van kapitein te vervullen. Dat is een belangrijk signaal.'

Het vergaan van de schelpenzuiger kostte in 2010 het leven aan drie opvarenden uit Leens en Groningen. Het schip verging in zwaar weer boven Terschelling.

Onvoorzichtig handelen

De rechtbank oordeelde dat rederijdirecteur Matthijs van der Ploeg 'aanmerkelijk onvoorzichtig' gehandeld heeft door schipper Jan Tuin met de Frisia de zee op te laten gaan, terwijl deze niet de juiste vaarbevoegdheid had. Voor bedrijfsleider Klaas B. geldt dit niet, omdat hij niet degene was die de schipper aanstelde.

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 180 uur geëist tegen de twee, maar legt zich dus bij het vonnis neer. Ook Matthijs van der Ploeg gaat niet in hoger beroep.

