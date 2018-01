Deel dit artikel:











Haags duo vrijgesproken van inbraak in Leek (Foto: RTV Noord)

Twee mannen uit Den Haag (36 en 37) hoeven niet de cel voor inbraken bij twee winkels in winkelcentrum de Liekeblom in Leek. Er is onvoldoende bewijs dat ze ermee te maken hebben.

De rechter vindt het niet bewezen dat de mannen geholpen hebben bij de inbraak, die op 6 september 2016 gebeurde. Zo werd de inbreker op videobeelden vastgelegd. Hierop is te zien dat de man een grote tatoeage op zijn onderrug heeft. Beide mannen hebben dit niet. En ze kunnen ook niet gelinkt worden aan deze man. Onduidelijk In de auto van de 37-jarige man werden shag, sigaretten en gereedschap gevonden. Onduidelijk blijft hoe de voorwerpen in de auto terecht zijn gekomen.