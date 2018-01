Groninger Bodem Beweging: 'Het is hier al dieprood, code paars bijna'

De Groninger Bodem Beweging is blij met de forse kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op de NAM en de maatregelen die het wil treffen na de beving in Zeerijp. Het SodM spreekt van 'code rood'.

'Het is hier al dieprood, code paars bijna', zegt Derwin Schorren van de GBB. 'Ik ben heel erg blij met dit onafhankelijke oordeel dat het SodM velt. Het goede nieuws is dat het daadwerkelijk de veiligheid van de bewoners centraal gaat stellen. Dat geeft ons een blij gevoel.'

'NAM niet concreet genoeg'

'Het is jammer dat de NAM weer niet concreet genoeg is geweest', stelt Schorren. De NAM maakte woensdag bekend dat de gaswinning 'substantieel omlaag moet.'

Schorren: 'En het komt weer na een heel grote beving. Maar hoe zit het met de toekomst? Moeten we wachten op een nieuwe beving en gaat de NAM dan weer nieuwe maatregelen nemen? Het lijkt allemaal een beetje mosterd na de maaltijd.'

'We gaan Wiebes op zijn daden beoordelen'

Het SodM neemt nu twee weken voor een advies, dan is minister Eric Wiebes aan zet. 'We hebben veel woorden van hem gehoord, hij is prettig in het gesprek. Maar nu gaan we hem beoordelen op zijn daden', zegt Schorren.

'We hopen en verwachten dat hij het advies van de SodM gaat opvolgen. En dus gaat kiezen voor de veiligheid van de bewoners. Doet hij dat niet, dan heeft hij heel wat uit te leggen. Aan de Groningers, maar ook aan zichzelf.'

'Jaren uitstellen'

'De politiek en de NAM zijn de laatste jaren alleen maar aan het uitstellen geweest, in de hoop dat er niks gebeurt', besluit Schorren.

Lees ook:

- SodM: 'Code rood' in Groningen, maatregelen NAM niet concreet genoeg

- NAM: Gaswinning moet 'substantieel' omlaag

- Wiebes reageert op NAM: 'Het is geen geheim dat de gaswinning omlaag moet'

- Paas: 'Gaswinning moet verder omlaag dan NAM voorstelt'