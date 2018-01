NAM 'neemt kennis' van kritiek Staatstoezicht op de Mijnen

De NAM 'neemt kennis' van de kritiek die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op de maatregelen die het bedrijf heeft voorgesteld naar aanleiding van de beving in Zeerijp, van maandag.

De NAM maakte woensdag bekend dat het de gaswinning 'substantieel' omlaag wil brengen. Volgens het SodM is dat niet concreet genoeg.

Overleg

De NAM zat donderdag om de tafel met het ministerie van Economische Zaken en alle betrokken partijen. 'Bevestigd is dat de minister de regie heeft over de te volgen stappen, waaronder het inwinnen van advies van verschillende partijen zoals SodM', stelt de NAM in een schriftelijke verklaring.

