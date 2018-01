De typisch Groningse burgemeester is: man, blank en lid van de PvdA

Overwegend mannelijk, allemaal zijn ze blank en lid van een landelijke partij. Dat is het beeld van de twintig burgervaders (en goed, ook een paar moeders) in onze provincie.

19 van de 20 burgemeesters is lid van een 'traditionele politieke partij'. Negen zijn PvdA'er, zes zijn lid van het CDA en vier horen bij de grootste partij van Nederland, de VVD. Maar er is een uitzondering: Pieter Smit, de burgemeester van Oldambt, is lid van D66.

Landelijke trend

Het Groninger burgemeestersgilde wijkt daarmee niet veel af van de landelijke trend. Al ligt het aantal burgemeesters dat lid is van de PvdA, het CDA of de VVD landelijk met 83 procent wel lager.

Opvallend is verder dat er niet één burgemeester lid is van een lokale partij. Toch maakt dat wethouder Giny Luth, die namens Gemeentebelangen in het college van Westerwolde zit, niet uit.

'Je moet vooral een goede burgemeester hebben', vindt zij. 'Een burgemeester staat boven de partijen, dus het mag geen rol spelen van welke partij die lid is. Dat speelt dus ook niet in de zoektocht naar de eerste Kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde'

Vrouwelijke burgemeesters

Het aantal vrouwelijke burgemeesters ligt, met 20 procent, iets lager dan het landelijke percentage. Wel doen we het vergeleken met buurprovincie Drenthe goed. Daar is er maar een vrouwelijke burgemeester: D66'er Mieke Damsma (Midden-Drenthe).