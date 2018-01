Kilo's hennep en geweer in huis: celstraf voor Stadjer

Een 38-jarige Groninger is door de rechter in Assen veroordeeld tot vier maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk omdat hij een jachtgeweer met afgezaagde loop in huis had.

Voor het bezit van zo'n acht kilo hennep legde de rechter hem ook 40 uur werkstraf op.

Geen speelgoed

Het wapen werd in maart 2016 gevonden in de woning van de Stadjer. Hij verklaarde dat hij het bewaarde voor een vriend. 'Zo'n wapen met afgezaagde loop is enkel en alleen geschikt voor ernstige strafbare feiten. Dat is geen speelgoed', aldus de officier van justitie.

'Opvallend verhaal'

De hennep werd op 11 oktober 2016 in zakken in het huis gevonden. Dat gebeurde na tips dat er een chemische lucht die uit het huis van de man kwam. Hij vertelde de rechter dat hij eerder die dag een man met een dekbedovertrek over straat had zien lopen. De man verstopte het in de bosjes en omdat hij het niet vertrouwde ging hij kijken wat erin zat. Toen vond hij naar eigen zeggen de hennep, die hij mee naar huis nam.

'Een opvallend verhaal, dat ik nog niet eerder heb gehoord', reageerde de rechter. Getuigen meldden dat de man de nacht ervoor bezoek had gehad van meerdere mensen. Er werd een slijptol gehoord en geschoven met meubels. Dat had volgens de Groninger niks met de drugs te maken.

Nog vijf maanden cel erbij

De man was in 2016 vervroegd vrijgekomen na een gevangenisstraf voor een ander misdrijf. Hij had al twintig maanden uitgezeten. Vanwege de nieuwe misdrijven bepaalde de rechter dat hij opnieuw een deel van die oude straf moet uitzitten: vijf maanden.

Op dit moment zit de Stadjes ook vast. Hij zit in voorarrest, omdat hij wordt verdacht van een gewelddadige woningoverval met drie slachtoffers in Peize. Daarvoor moet hij op 23 januari voor de rechtbank in Assen verschijnen.

