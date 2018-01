Deel dit artikel:











Opsporingsteam zoekt voortvluchtige tbs'er (Foto: Google Street View)

Een speciaal opsporingsteam is ingeschakeld om een vermiste tbs'er, die thuishoort in de Van Mesdagkliniek in de stad Groningen, op te sporen.

De man had zondagavond terug moeten zijn in de tbs-kliniek, meldt het Dagblad van het Noorden. Petra de Maar van de Van Mesdagkliniek zegt vanwege privacyredenen niets over de achtergrond van de man en over zijn behandeling te kunnen mededelen. 'Al enige jaren onder behandeling' Wim de Bruin van het Landelijk Parket: 'Uit het feit dat hij met onbegeleid verlof was, mag je afleiden dat hij al enige jaren onder behandeling stond.' De gemiddelde duur van een tbs-behandeling is 7,2 jaar. FastNL Het speciale politieteam FastNL is ingeschakeld om de voortvluchtige man te vinden. Dit team jaagt op voortvluchtige criminelen; met name veroordeelden die meer dan 300 dagen cel tegoed hebben. Lees ook: - Directeur Van Mesdag: 'We moeten niet te veel in de kramp schieten'

