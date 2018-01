13-jarige werd 'onder druk' gezet om seks te hebben met 39-jarige

Tegen een 39-jarige man uit de stad Groningen heeft de officier van justitie donderdag 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden geëist.

Dit omdat hij seks had met twee minderjarigen.

Ontmoeting

De man zou tussen 1 januari 2016 en 31 maart 2016 contact hebben gehad met de meisjes. De drie kwamen elkaar tegen in het Noorderplantsoen en begonnen een gesprek. De man en de meisjes zagen elkaar vaker en stuurden elkaar berichtjes.

Aangifte

De man en de meisjes bleven elkaar berichtjes sturen tot het moment dat de twee meisjes met hem naar huis gingen. Hier had de man eerst seks met het 13-jarige meisje en later ook het 14-jarige meisje. De moeder van het 14-jarige meisje deed later aangifte.

Filmpje

Het meisje vertelde aan de politie dat ze onder druk was gezet door het toen 13-jarige meisje, om seks te hebben met de man. Deed ze dat niet, dan zou een filmpje waar ze met ontbloot bovenlijf op te zien was op het internet worden gezet.

De 13-jarige verklaarde in de rechtbank dat ze niet bij de man in huis is geweest. De verdachte Groninger spreekt dit tegen.