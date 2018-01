Woontoren Cortinghborg komt er alsnog

Al sinds 2007 zijn er plannen voor en nu komt het ervan: een woontoren langs de noordelijke ringweg in Groningen.

De toren had in de eerste plannen de naam Cortinghborg; die naam is voorlopig vervangen door Woontoren Bedumerweg.

Lange adem

Woningcorporatie De Huismeesters wilde de toren voor jongerenhuisvesting tien jaar geleden al neerzetten, maar kreeg de financiering niet rond. Daarna namen Geveke Bouw & Ontwikkeling en vastgoedbeheerbedrijf Rizoem het project over. De gemeente was bereid een lening van ruim zeven miljoen te verstrekken om de toren tijdens de financiële crisis toch van de grond te krijgen.

Toen die crisis voorbij was, bleek woningcorporatie Nijestee belangstelling te hebben. Die kan de benodigde 21 miljoen zelf ophoesten. Inmiddels heeft Nijestee de grond aangekocht en komend voorjaar start Geveke met de bouw van de toren.

222 woningen

Het gebouw krijgt 22 verdiepingen met in totaal 222 woningen. Henk Raatjes, directeur vastgoed bij Nijestee: 'Ik ben heel blij dat we dit project nu los hebben getrokken. 222 woningen zetten tenminste zoden aan de dijk en leveren een wezenlijke bijdrage aan de stad.'

Achthoek

De toren van zeventig meter hoog is ontworpen door De Unie Architecten uit Groningen in de vorm van een achthoek. Er komen in het woongebouw 116 studio's en 106 tweekamerappartementen. Onder een deel van het terrein komt een verdiepte fietsenstalling te liggen met daarop een park. De woontoren moet er eind 2019 staan.

En de naam?

De toren heeft nu nog de werktitel Woontoren Bedumerweg. Nijestee overweegt een prijsvraag uit te schrijven, waarin Stadjers een nieuwe naam mogen verzinnen. Dat is ook gebeurd bij een studentencomplex in Paddepoel. Daar is de naam Upsilon uitgekomen.

