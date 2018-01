De Noord 9 van zaterdag 13 januari

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar www.rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.

1. Marlene Bakker - Waarkhanden

Het lied is de eerste single van Marlenes langverwachte debuutalbum getiteld 'RAIF' dat begin dit jaar verschijnt. Ze heeft dit lied geschreven samen met Bernard Gepken die ook het debuutalbum heeft geproduceerd. 'Waarkhanden' gaat over terug gaan naar je roots na lang te zijn weggeweest. Heimwee en angst om terug te keren zijn vermengd in dit lied. Marlene: "Ik vind Westerwolde magisch, er hangt historie in de lucht en ik voel me verbonden met het gebied. Vooral in 'Waarkhanden' komt dit terug." Voor 'Waarkhanden' is ook een videoclip opgenomen in Smeerling, een beschermd dorpsgezicht in Westerwolde waar Marlene is opgegroeid. Zij heeft een opleiding aan de rockacademie Fontys in Tilburg gevolgd, maar inmiddels woont ze alweer een paar jaar in Stad. Bekijk de clip hier.

2. Wia Buze & Edwin Jongedijk & Haydn Jeugd Strijkorkest

Wia Buze en Edwin Jongedijk hebben samen met het Haydn Jeugd Strijkorkest een bijzondere versie opgenomen van 'Het het nog nooit zo donker west', oorspronkelijk natuurlijk van Ede Staal. Dat hebben ze gedaan om t vieren dat Alle 50 Goud van RTV Noord Oudjaarsdag voor de 20e keer is geweest. Edwin en Wia wisselen de laatste jaren stuivertje als het gaat om wie er op nummer 2 en 3 staat. Ede Staal staat in alle 19 edities van Alle 50 Goud op nummer 1. Wia en Edwin worden begeleid door het Het Haydn Jeugd Strijkorkest. Dat is een gevestigde naam in Noord-Nederland. Het orkest is samengesteld uit violen, altviolen, celli en contrabassen en staat onder leiding van Jan-Ype Nota. Bekijk de clip van 'Het het nog nooit zo donker west' hier.

3. Dion Bouwes - Moat is vol

Tweede hitnotering voor Dion. Hij maakt als zanger, gitarist en songwriter al jaren muziek. Hij zit in bands als Cutting Grass, Noon en Sunday Afternoon. Ruim tien jaar geleden neemt Dion een aantal nummers in het Gronings op. Maar in de muziek blijft Engels lange tijd zijn taal. Vorig jaar blijkt het Gronings toch weer te trekken. Hij geeft zich op voor het Grunneger Laidjesfestval en schrijft daarvoor het nummer 'Duuster', waarmee hij in 2017 ook in de Noord 9 belandt. Op Bevrijdingsdag 2017 is Dion met zijn vaste gitarist Dennis Krottje te zien en te horen op Podium Noord in het Stadspark in Groningen. Nu staan ze opnieuw samen in de Noord 9. Beluister het nummer hier.

4. Small Town Bandits - For the last time

'Dit is het enige nummer die wij grotendeels met z'n vieren zingen met alleen gitaar als begeleiding. Stiekem hebben we er lang op geoefend om het met alle vier de stemmen zuiver te krijgen', aldus zanger Ruben van Hemmen in een interview op reitdieppop.nl. Small Town Bandits is een vierkoppige band uit de stad Groningen. Die bestaat uit drummer Gijs Arends, bassist Rik Huizing, gitarist Selim Boukhris en zanger/gitarist Ruben van Hemmen. Tijdens de uitzending van Café Martini op muziekfestival Noorderslag speelden de Small Town Bandits een aantal liedjes live. De liedjes van de groep kenmerken zich door melodische, opzwepende nummers met meerstemmige harmonieën. Bekijk de clip hier.

5. Nul Viefteg - n Schiere dag

Op 11 november vorig jaar is de nieuwe single van Nul Viefteg gepresenteerd in Café Martini. Het nummer is de opvolger van 'Funky Vout'n' waarmee de band eerder op #2 heeft gestaan in de Noord 9. In 2010 richten gitaristen Alex Lutjeboer en Klaas Post samen The Chaplains op. De band speelt in de herfst van 2016 op het podium van Café Martini. Daar grappen Alex en presentator Eric Bats dat het wel leuk zou zijn als de band eens iets in het Gronings gaat doen. Zanger/gitarist Alex Luttjeboer is al een tijdje druk aan het schrijven en denkt eraan dit jaar een album uit te brengen. Nul Viefteg bestaat naast Luttjeboer uit gitaris Klaas Post, bassist Marten van der Ploeg, drummer Kid van Hees en pianist Remko Wind.

6. Hans Hanneman - Josie don't stop dreaming

Hans is geen onbekende in de Groninger muziekwereld. Al jong raakt hij geïnspireerd door muziek uit de jaren '60 en '70. Op zijn twintigste gaat Hans naar Dublin, daar gaat hij als barpianist aan de slag. Terug in Nederland begint hij zijn eigen muziekstudio in Nieuwe Pekela en werkt daar als producer samen met een flinke rij bands. Ook begint hij met gitaristen Jan-Peter Hoekstra en Rolf Verbaant, bassisten Maarten van Damme en René Monsma en drummer Marcel Wolthof aan het maken van een eigen album. Dat album 'Makin' up for livin' easy' is in 2016 verschenen. Ook is hij op tournee geweest met Douwe Bob, speelde hij tijdens de Popronde, op Oerol en tijdens de Nacht van Kunst en Wetenschap. Begin 2017 heeft hij een notering in de Noord 9 te pakken met 'I just can't stand her trying to be free'. De single over Josie is dus al z'n tweede hit in Groningen. Bekijk de clip hier.

7. Edwin Jongedijk - Doe mist hier haildaal niks

'Doe mist hier haildaal niks' komt van Edwins derde album 'Holt & Stoal', dat in oktober 2016 is verschenen. Op het album staan tien Groningstalige liedjes. Het zijn allemaal vertalingen van songs die Edwin zelf mooi vindt en die hij graag aan anderen wil laten horen: liedjes van oa. Kris Kristofferson, Steve Earl en Fred Eaglesmith. Weemoed loopt als een rode draad door de liedjes, het kenmerkt volgens Edwin zijn stijl. Na 'As ik de kaans zol kriegen' uit mei 2011 en 'Mörn is t weer licht' uit november 2013 is 'Holt & stoal' Edwins derde solo-album. Naast collega Troebadoers Jan Henk de Groot en Alex Vissering doen ook andere bekende Groninger muzikanten mee op het album: oa. Martin Korthuis, Harry Niehof, Arjan van der Linde en Marlene Bakker leveren een bijdrage. Bekijk de clip hier.

8. Oes - Heel erg langzaam

Oes uit Groningen maakt liedjes -zoals ze zelf zegt- met een exotisch randje. Dat blijkt wel, haar recentste wapenfeit is 'Heel erg langzaam', een bewerking van de superhit 'Despacito' van Luis Fonsi. Met 'Heel erg langzaam' heeft Oes meegedaan aan de audities van The Voice of Holland. Hoewel geen van de coaches voor Oes is omgedraaid, staat ze met haar optreden volop in de belangstelling. De naam Oes is een soort afkorting van Marloes, haar volledige naam. In het voorjaar van 2014 scoort Oes al een hit in de Noord 9 met 'Liefdesliedjes', een reggae-versie van de klassieker van de Jazzpolitie. In 2016 heeft ze een hit met 'Ik vind je liedje leuk'. Bekijk de auditie van Oes hier.

9. Stuart Mavis - Ocean

Deze single is voor Stuart Mavis de tweede notering in de Noord 9. In 2014 heeft hij in de lijst gestaan met 'The gang'. Volgens het Dagblad Van Het Noorden in 2014 maakt Stuart Mavis prachtige, klaterende popliedjes met meer dan een vleugje rap en soul. Volgens POPGroningen zoekt hij het spanningsveld tussen pop, folk en hiphop. Hij bouwt de afgelopen jaren met zijn band een uitstekende live reputatie op en speelt onder andere op de bevrijdingsfestivals van Friesland en Groningen, als support act van Moss en tijdens Eurosonic/Noorderslag. Dit voorjaar gaat de band op tournee door Nederland, maar eerst speelt Stuart Mavis opnieuw tijdens Eurosonic/Noorderslag. Bekijk de clip van 'Ocean' hier.