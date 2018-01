Wu is met meer body terug in Groningen

De rentree van Ricky Wu was al bij de training van Nic. merkbaar. De Taiwanese korfballer schoot er lekker op los. Niet alles was raak, maar toch klonk het vaak 'Nice, Ricky'.

Wu ziet er groter en sterker uit dan een jaar of vijf geleden. 'Ik ben nu 75 kilo, ben vijf kilogram aangekomen. Het ideale gewicht voor mij. Ik was te mager.' vertelt de 29-jarige topschutter. Hij zit opgevouwen op de grond. Rekken en strekken na de training. Moe lijkt hij niet te zijn terwijl hij toch net een pittige training achter de rug heeft.

Pure spits

Trainer Jan Jouke Flokstra heeft het ook gezien. 'Hij was altijd een pure spits. Alleen maar schieten en scoren. Hij heeft nu meer body. Ik heb hem ook goed zien rebounden. Het is een complete speler geworden.'

Fijne club

Zaterdagavond speelt Wu eenmalig mee bij Nic. in de thuiswedstrijd tegen koploper Groen Geel. Hij heeft zichzelf aangeboden bij de club. Groningen is een tussenstop tijdens zijn huwelijksreis door Europa. 'Er is hier niet zoveel veranderd hoor in vergelijking met een paar jaar geleden. Nic. is nog altijd een fijne club. Het was ook weer lekker om door de stad te lopen. En mijn kwaliteiten? Ja, die heb ik nog steeds.'