Gemeente Oldambt zet talentvolle sporters in het zonnetje

De gemeente Oldambt heeft 32 jonge sporters in het zonnetje gezet. De sporters werden tijdens de nieuwjaarsreceptie een voor een op het podium gehaald en kregen als beloning voor hun prestaties van het afgelopen jaar een beeldje en een bos bloemen.

Het is de eerste keer dat de gemeente dit op deze manier doet.

Iedereen prijs



Vooral voor de zeventien meiden van het jeugdpomponteam van Prins Hendrik uit Scheemda zijn blij met de prijs. Bij pompon wordt met attributen gedanst op streetdancemuziek.

De meidengroep is vijf keer op rij Nederlands kampioen geworden. 'Maar dan krijgen wij altijd één beker', zegt Ilse Heikens. Haar maatje Sanne van Oosteren: 'Dat is altijd jammer, want maar één iemand kan die prijs van meenemen. Nu hebben wij allemaal iets.'

Volgend jaar weer



Het is de eerste keer dat de gemeente de sporters op deze manier in het zonnetje zet, maar als het aan wethouder Bard Boon ligt gebeurt dit volgend jaar weer. 'Wij hebben heel veel sporters die het afgelopen jaar geweldige prestaties hebben geleverd. Wij laten dit elk jaar terugkeren. Alle sporters zijn kanjers!'

