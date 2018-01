Deel dit artikel:











Woningbrand in Stadskanaal is snel geblust (update) Bij de brand in Stadskanaal komt veel rook vrij (Foto: Marc Dol/112Groningen) In de woning zijn geen personen aangetroffen (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

In een woning aan de Gentiaanstraat in Stadskanaal is donderdagavond brand ontstaan. De brand is inmiddels onder controle.

De brandweer vermoedde dat er nog iemand in de woning aanwezig was, maar dat bleek niet het geval. Wel is een hond uit de woning gered. Rookoverlast De brandweer heeft de brand van binnenuit bestreden. Volgens een woordvoerder is er geen gevaar voor naastgelegen huizen. Mochten omwonenden toch lasten hebben van de rook, raadt de brandweer aan om ramen en deuren te sluiten. Een deel van de straat was vanwege de brand afgesloten voor verkeer.