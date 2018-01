Aan de Doodstislterweg tussen Rottum en Zandeweer is donderdagavond een vrachtwagen in de berm beland.

De man afkomstig uit Bosnië wilde bij een boer keren, maar kwam vanwege de zachte berm bijna in de sloot terecht.

De weg was gedeeltelijk versperd door de vrachtwagen. Vanwege de glijpartij is de lading gaan schuiven en gedeeltelijk over de kant gaan hangen. Een bergingsbedrijf gaat hulp bieden om de vrachtwagen weer op de weg te krijgen.