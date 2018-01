Ombudsman: wanhopige Groningers moeten snel duidelijkheid krijgen

Een deel van de Groningers in het aardbevingsgebied verliest de moed en wordt wanhopig. Zij moeten weten waar ze aan toe zijn als hun huizen bevingsschade hebben. Ook moet die schade coulant en voortvarend worden afgehandeld. Dat vindt Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

Van Zutphen praat vrijdag in Appingedam met mensen die tijdelijk in een andere woning moeten verblijven omdat hun eigen huizen versterkt moeten worden.

Ook gaat hij er in gesprek met commissaris van de Koning René Paas, Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, onafhankelijk raadsman Leendert Klaassen en met maatschappelijke organisaties als het Groninger Gasberaad.



Oproep

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman maken zich al langer druk over de aardbevingsproblematiek. Ze deden in april vorig jaar al een dringende oproep aan het kabinet om 'verantwoordelijkheid te nemen'. Sindsdien voerden zij gesprekken met bewoners, bestuurders en wetenschappers.

Volgens de Ombudsman hebben veel Groningers het vertrouwen in de overheid verloren. Voor hen is het van belang dat ze in rechtsbescherming en klachtafhandeling snel duidelijkheid krijgen, stelt Van Zutphen.

Spaghetti

'Ik verwacht van minister Wiebes dat hij de inmiddels onontwarbare kluwen bestuurlijke spaghetti onmiddellijk van tafel haalt. Het is letterlijk niet te doen voor de Groningers om op te komen voor hun belangen. Hoe lang moeten ze nog wachten op oplossingen?'

Vier dagen na de beving in Zeerijp, de zwaarste in vijf jaar tijd, herhaalt Van Zutphen daarmee de boodschap die hij een jaar geleden ook al afgaf. De Nationale Ombudsman constateert zuur dat er sindsdien niets is veranderd en noemt dat onaanvaardbaar.



Ombudsman behandelt klachten

Van Zutphen roept Groningers die problemen als gevolg van de gaswinning hebben op zich bij de organisatie van de Nationale Ombudsman te melden.

'Wij gaan hem of haar vervolgens helpen om bij het juiste loket terecht te komen. Dat kan ook behandeling van de klacht door de Nationale Ombudsman betekenen.'

