Nijland niet blij met laatste voorstel van FOX Sports: voetballen op zondagavond

FC Groningen is niet blij met het voorstel van FOX Sports om op zondagavond om acht uur te gaan spelen. De voetbalzender kwam onlangs met dit plan bij de eredivisieclubs.

'Hoe bedenk je het? Daar maak je geen hond blij mee', zegt directeur Hans Nijland van FC Groningen tegen Voetbal International.

Legere stadions

Nijland maakt zich zorgen over de teruglopende bezoekersaantallen in de eredivisie. 'Legere stadions zijn qua uitstraling niet in het belang van FOX. Minder binding met de fans ook niet.'

Op het strand

De directeur van de FC doet een oproep aan de KNVB en Eredivisie. 'Dit seizoen openden we tegen Heerenveen. Normaal gesproken stijf uitverkocht. Maar we hadden tweeduizend lege plekken. Want het was begin augustus. Dan ligt iedereen nog op het strand van Ameland of aan de Costa Brava.'

Fans niet duperen

Nijland stelt dat clubs de fans 'niet kunnen blijven duperen. We moeten even heel nederig zijn. Dat overal de publieke belangstelling voor het eerst sinds mensenheugenis terugloopt, lijkt mij een wake-up call.'

Lees ook:

- AZ heeft interesse in Oussama Idrissi (update)

- Nijland: 'Op dit moment geen enkele sprake van verkoop FC' (update)

- 'Hans Nijland overweegt verkoop FC Groningen'

- Beter Weters Sport: Hoe krijgt FC Groningen het stadion weer vol?