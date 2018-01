Deel dit artikel:











Delleweg bij Middelstum weer open na ongeval (update) (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

De Delleweg bij Middelstum is weer open. De weg was na een verkeersongeval afgesloten. Twee auto's kwamen vrijdagmorgen frontaal met elkaar in botsing.

De exacte toedracht is nog onduidelijk. Bij het ongeval is één persoon gewond geraakt.