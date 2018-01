Dit is niet Lord of the Rings, maar Waterschap Hunze en Aa's

Aanzwellende klassieke muziek, een gedragen stem als voice-over, prachtige natuurbeelden: het lijkt wel een trailer voor een nieuwe Lord of the Rings-film. Maar het is een promotiefilmpje van Waterschap Hunze en Aa's.

'Er gebeurt zo veel, het is zo'n mooi bedrijf. Dat willen we laten zien', zegt Alex Vissering. Hij werkt op de afdeling communicatie van het waterschap en kwam met het idee voor de film. Die duurt iets meer dan drie minuten.

Niet saai

Vissering: 'Het beeld dat mensen van het waterschap hebben is wat saai: 'Ja, we moeten er ook belasting voor betalen.' Toen ben ik naar mijn baas gegaan: 'Ik wil een film maken die de positieve dingen die we doen laat zien.' Snel, er moet vaart in zetten. Een jochie van elf moet het snappen en ook leuk vinden. De spanningsboog van kinderen is kort.'

En volgens Vissering werkt het ook, blijkt uit de reacties. 'Kinderen zitten echt geboeid te kijken, van begin tot eind.'

Half jaar aan gewerkt

Vissering werkte samen met Wim van der Glas en Robert Schepers een half jaar aan de film. 'Niet continu, maar als het mooi weer werd, belden we elkaar op: Morgen filmen?'

'We willen mensen oproepen de film te kijken, omdat we graag willen laten zien wat we doen. We krijgen zo veel leuke reacties.'

Lees ook:

- Waterschap Hunze en Aa's krijgt lab van vijf miljoen