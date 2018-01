Deel dit artikel:











Auto te water in Delfzijl: vrouw om het leven gekomen (update) (Foto: Richard Degenhart/FPS)

In Delfzijl is langs de Weg naar den Dam vrijdagochtend een auto te water geraakt. Volgens de politie is de bestuurster van het 45-kilometervoertuig daarbij om het leven gekomen.

De politie doet nog onderzoek naar haar identiteit en naar de oorzaak van het ongeluk. Een buurtbewoner zag de auto tegen negen uur te water gaan en waarschuwde de hulpdiensten. Geen andere inzittenden Duikers hebben in het water gezocht naar eventuele andere inzittenden, maar er is niemand gevonden.