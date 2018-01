Rondje Groningen: Geen bier voor de NAM

De leukste en meest opvallende social media-berichten van Stad en Ommeland, die vind je in Rondje Groningen! We zijn er iedere werkdag om 21.00. Met vandaag:

1) Groningers, supernormale burgers

Als Chris van der Ploeg een potje 30 seconds met zijn vrienden of familie speelt, zet hij het woord 'gaswinning' in ieder geval niét op papier:



2) De NAM staat droog

Het moest een ludieke actie worden: bier gooien op het hoofdgebouw van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen. Stadjer en presentator Bram Douwes begon het evenement als een geintje, maar Facebook zelf vond het niet zo grappig:



Rapper Boef kon tijdens zijn komende optreden op Eurosonic Noorderslag ook wat goudgele rakkers over zich heen verwachten.. maar ook dát Facebookevenement blijkt te zijn verwijderd:



3) 'Kan iemand Frans komen ophalen uit de Qbuzz-lijn 300!?'

De allereerste Qbuzz-dubbeldekkers die sinds kort rijden tussen Groningen en Emmen valt bij Frans in ieder geval in goede smaak:



4) Who let the dogs out?

Nou, de brandweerploeg uit Stadskanaal. Ze redde donderdagavond een hond uit een woning tijdens een uitslaande brand:



5) (Seizoens)kaartenhuis

Het vertrouwen in FC Groningen is bij de volgende persoon ver te zoeken:



6) Zal ik anders je kerstboom komen ophalen?

Nee thanks, is nou al gebeurd:



7) Zachte winter

Diebe vindt het wel prima zo:



8) Groningse Rhapsody

Het caberetduo Maartje en Kine maakte in 2015 al een parodie op de Queen-monsterhit 'Bohemian Rhapsody', die ze vrijdag opnieuw deelden op hun Facebookpagina. Actueel blijft het zeker:



9) Boycotten die handel

Niet meer tanken bij Shell. Maar waar dan wel?



10) 'Groningers, wen maar aan die bevingen!'

Stelt een columnist van HP/De Tijd. Derk is het daar niet mee eens:



11) 'Unbelievable!'

Traveladdict, noemt deze Instagrammer zich. Van ons hoeft hij of zij met zulke plaatjes voorlópig nog niet af te kicken:



12) Van het gevallen kastje naar de gescheurde muur

Jos putte een flinke dosis inspiratie uit de aardbevingsellende en slingerde vervolgens zijn zelfbedachte spreekwoord de wereld in:



13) Een Tesla kopen en 'm gifgroen spuiten

Zou jij het doen?



14) De vlag kan uit! Oh, wacht even..

De Vismarkt-vlag van Eurosonic Noorderslag inclusief vlaggenmast is spoorloos verdwenen. Promotiestunt, of toch niet?



