Lopend Vuur: Betaald voetbal hoort niet op zondagavond (Foto: JK Beeld)

In andere landen in Europa is het al de gewoonste zaak van de wereld: betaald voetbal op zondagavond. In Nederland zijn we gewend aan samenvattingen om zeven uur met het bord op schoot.

'Geen hond blij mee' FC Groningen is niet blij met het voorstel van tv-zender FOX Sports dat alle wedstrijden live uitzendt, om op zondagavond om acht uur te gaan spelen. De voetbalzender kwam onlangs met dit plan bij de eredivisieclubs. 'Hoe bedenk je het? Daar maak je geen hond blij mee', zegt directeur Hans Nijland van FC Groningen tegen Voetbal International. Nijland maakt zich zorgen over de teruglopende bezoekersaantallen in de eredivisie. Wat vind jij? Is een lekker potje voetbal kijken tot besluit van het weekend op zondagavond een goed idee? Of hoort betaald voetbal niet op zondagavond? Ons Lopend Vuur van vandaag: Praat mee! Zou jij op zondagavond om acht uur in het stadion gaan zitten of haak je dan af? We horen je mening graag. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina of via 050-3188288. Hoge Noorden? Gisteren was ons Lopend Vuur: De term 'het hoge Noorden' stoort mij. Ruim 65 procent van de 5.64 stemmers is het hier mee eens.