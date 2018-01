Groninger ondernemer verlekkert zich op gadgetbeurs in Las Vegas

De CES in Las Vegas is dé beurs voor gadgetfreaks (Foto: Larry W. Smith/EPA/ANP Foto)

Het is wereldwijd de grootste beurs voor consumentenelektronica; een mekka voor gadgetfans en liefhebbers van de laatste slimme spulletjes: de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.

De Groninger ondernemer Corné van Willigen, eigenaar van Hifi Corner in Groningen, is deze week in de Amerikaanse woestijnstad om zich te verlekkeren aan alle nieuwe snufjes.

Spraakgestuurd

Van Willigen komt er elk jaar en zegt dat het er dit keer 'drukker is dan ooit'. 'Het thema dit jaar is toch wel spraakgestuurde technologie. Dat gaat er nu echt komen. Mensen met een iPhone kennen wel Siri, waarmee je de telefoon opdrachten kunt geven. Amazon heeft Alexa, Google heeft Hey (Google Assistant). Die spraakgestuurde systemen worden steeds intelligenter. En het werkt ook echt, heb ik mogen ervaren.'

De hifi-ondernemer heeft zelf hoge verwachtingen van interactieve speakers. 'Ik zag een soundbar (een speaker die je op je tv kunt aansluiten, red.) die op Alexa werkt. Als je zegt: Alexa, doe de lichten aan, dan gaan ze ook direct aan. Erg leuk.'



Slimme koelkast

Van Willigen constateerde op de beurs verder dat 3D-printing dit jaar erg serieus wordt. 'En ook terug van weggeweest zijn de instant-foto's, zoals de Polaroid-camera's vroeger maakten. Dat zag je de afgelopen jaren al terugkomen en dit jaar komen er wel tien merken mee. Ook zag ik een nieuwe koelkast die weet welke producten er in je koelkast liggen en daarmee vervolgens een recept kan maken. Dat is natuurlijk wel erg handig.'

