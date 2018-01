Politie op zoek naar man die pinde met gestolen pas

De politie is op zoek naar een man die in november van het afgelopen jaar geld opnam met de gestolen pinpas van een 19-jarige Stadjer.

Op de site van de politie is een foto geplaatst van de man, terwijl hij met de pas geld opneemt bij een benzinepomp aan de Europaweg in Groningen. De politie roept mensen die weten wie hij is, op zich te melden.

Omver geduwd

De pinpas van de 19-jarige werd in de nacht van 18 op 19 november gestolen, toen hij bij de Hoekstraat in Stad werd aangesproken door een onbekende. Het slachtoffer kreeg een duw en viel op de grond. Zijn portemonnee werd afgepakt, waarna de dader er op de fiets vandoor ging.