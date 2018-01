Dit weekend in Groningen: genieten van sport en geschiedenis

Een sportief weekend is begonnen. Je kunt vandaag en morgen genieten van voetballen, wandelen en van een heus kampioenschap drone racen. Maar ook voor de niet-sportievelingen is er van alles te doen. Een selectie van de activiteiten in onze provincie:

1) Eurocup Delfzijl

Een tweedaags indoortoernooi voor jeugdteams van betaalde voetbalclubs. Zo zijn onder meer Bayern München, Chelsea, Ajax en FC Groningen van de partij met een jeugdteam. Speciaal voor dit evenement is kunstgras aangelegd in de loods van Wijne Barends in de haven van Delfzijl. Het veld is omheind door een boarding, waardoor het spel razendsnel verloopt. Door middel van licht en geluid wordt een spectaculaire entourage gecreëerd.

Het stadion aan de Handelskade Oost 5 gaat zaterdag en zondag om 8:45 uur open. Het volledige programma vind je hier.

2) De Eerste Groninger Scripathon

Dit klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het simpel: we gaan samen de Groninger archieven ontcijferen. In die archieven liggen enorm veel documenten. Velen zijn al honderden jaren oud en daardoor slecht leesbaar. Er zijn een hoop documenten waarvan dus eigenlijk niemand weet wat er in staat. Bijvoorbeeld over de Slag bij Heiligerlee (1568). Zaterdag doet een groep geïnteresseerden een poging om die documenten te ontcijferen.

Het maximum aantal deelnemers is bereikt, maar je kunt nog wel meewerken aan de 'Vertaalslag rond Heiligerlee'. Stuur een mail naar de Groninger Archieven en je krijgt een tekst toegewezen, waarmee je thuis aan de slag kunt.

3) Open Noord-Nederlands Kampioenschap Drone Racen

Veertig van de beste Noord-Nederlandse drone-piloten nemen het tegen elkaar op in de Eurohal in Zuidbroek. De piloten sturen hun racedrones met behulp van een videobril door een uitdagend parcours.

Het evenement is zondag van 10:00 tot 16:30 uur. Entree kost 2,50 euro, maar dan kun je ook meteen een kijkje nemen op de Midden-Groningen Markt.

4) Midden-Groningen Markt

Een braderie en vlomarkt met standhouders uit verschillende branches. Er is ook live-muziek. Heb je zelf tweedehands spullen die een tweede leven verdienen? Dan kun je een plekje reserveren bij de organisatie. De markt is, net als het Noord-Nederlands Kampioenschap Drone racen, zondag in de Eurohal in Zuidbroek en duurt ook van 10:00 tot 16:30 uur.

5) Winterwandeltocht Marum

In de omgeving van Jonkersvaart zijn twee routes uitgezet: eentje van 6,5 kilometer en eentje van 12,5 kilometer. Je wandelt over verharde en onverharde paden door velden en bossen. Onderweg wordt warme chocolademelk geschonken en na binnenkomst staat een kop snert klaar.

Start en finish zijn zondag bij basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart. Deelnemers aan de 12,5 kilometer gaan om 12:00 uur van start en de 6,5 kilometer-lopers vertrekken een half uur later.

En: je had het waarschijnlijk al voorzien, maar in MartiniPlaza in Stad is op beide dagen ook nog een paranormaal beurs.

Fijn weekend!